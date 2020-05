Seit dem 20. April können Münsteraner Termine für die Abgabe von Abfällen und Wertstoffen an den Recyclinghöfen Eulerstraße und Coerde vereinbaren. In dieser Woche öffnen die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) außerdem testweise für je einen Tag vier Stadtteil-Recyclinghöfe terminfrei. Den Auftakt machte am Dienstag der Recyclinghof Wolbeck.

Da es insbesondere zum Start um 12 Uhr sehr lange Warteschlagen mit bis zu 80 Fahrzeugen gab, haben die AWM mit Blick auf die Öffnung der Höfe in Mecklenbeck (Mittwoch, 6. Mai), Gievenbeck (Donnerstag) und Nienberge (Freitag) eine Bitte: "Die Höfe sind von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Erfahrungsgemäß ist der Andrang zur Mittagszeit und in den Abendstunden am größten. Wer also die Möglichkeit hat, sollte auf den Nachmittag ausweichen", so AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp.

An terminfreier Anlieferung festhalten

Aufgrund der Corona-Bestimmungen und der einzuhaltenden Abstandsregelungen müssen die AWM die Anzahl der Menschen und Fahrzeuge, die gleichzeitig auf dem Hof sind, reduzieren. Das führt wiederum schneller zu längeren Warteschlangen.

Die AWM wollen das Angebot der terminfreien Anlieferung an einzelnen Stadtteilhöfen gerne aufrechterhalten und hoffen darauf, dass die Münsteraner sich weiter umsichtig verhalten. Wer feststellt, dass ein Hof schon sehr gut besucht ist, sollte für sich prüfen, ob die termingebundene Anlieferung an den Höfen Eulerstraße oder Coerde eine Alternative sein kann. "Wir vergeben zunächst bis einschließlich Samstag Termine und haben aktuell auch noch freie Kapazitäten", so Feldkamp.

Infos zur Terminvergabe für die Recyclinghöfe Eulerstraße und Coerde unter: www.awm.muenster.de .