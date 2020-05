Nur noch acht Münsteraner mit Coronavirus infiziert

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Mittwoch auf 634 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hat es also eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben.

Insgesamt 613 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind mittlerweile wieder gesund. 13 Personen, die sich infiziert hatten, sich verstorben. Demnach gelten laut einer Mitteilung der Stadt noch acht Münsteraner als Infiziert.

21 Corona-Patienten im Krankenhaus

Die Krankenhäuser behandeln derweil 21 Corona-Patienten, davon 13 auf Intensivstationen. Aktuell müssen elf Corona-Patienten beatmet werden. Nicht alle Corona-Patienten, die in münsterischen Krankenhäusern behandelt werden, sind Münsteraner. Darauf hatte die Stadt am Dienstag hingewiesen. Am Mittwochnachmittag waren auf den Intensivstationen in der Stadt 60 Betten frei.

Am Vortag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 158 Kontrollen vor, bei diesen Kontrollen wurden 24 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt.