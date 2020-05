Ein Arbeiter ist am Freitagmorgen auf einer Baustelle im Hafen in die Tiefe gestürzt. Der Mann war im dritten Geschoss eines Rohbaus mit Ausschalungsarbeiten in einem Treppenhaus beschäftigt.

Dabei verlor er den Halt und stürzte ab. Mit einem offenen Beinbruch wurde der Arbeiter in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte offenbar Glück im Unglück.