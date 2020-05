Am Wochenende hat es in der Innenstadt etliche Farbattacken gegeben. Am Servatiiplatz wurde das Denkmal für Flüchtlinge und Vertriebene mit roter Farbe überschüttet. Zudem machten sich in der Nacht zu Samstag Unbekannte an verschiedenen Gebäuden zu schaffen. Parolen wie „Open Borders“ und „Leave no one behind“ wurden an die Münster-Arkaden und das Karstadt-Gebäude gesprüht. Auch die Fassade der Bezirksregierung wurde beschmiert. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zu den Vorfällen machen.