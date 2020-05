Aktuell 19 Münsteraner mit Coronavirus infiziert

Eine Neuinfektion: Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Montag auf 645 gestiegen. Davon sind 613 Patienten wieder genesen. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben. Somit gelten aktuell wieder 19 Münsteraner als infiziert.

Die Krankenhäuser behandeln laut einer Mitteilung der Stadt derweil 16 Corona-Patienten, davon neun auf Intensivstationen. Aktuell müssen fünf Menschen beatmet werden. Am Montagnachmittag waren auf den Intensivstationen der Stadt 55 Betten frei.

Keine Verstöße in der Gastronomie

Am Vortag nahm der kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Münster 77 Kontrollen vor, 22 Mal wurde gegen die Anti-Corona-Vorgaben verstoßen. Stichprobenartig wurde auch am Montag die Gastronomie in der Innenstadt auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen, so Mindestabstände zwischen den Tischen und eine korrekte Listenführung, kontrolliert. Dabei wurden keine Verstöße festgestellt.