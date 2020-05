Am späten Sonntagabend stoppten Polizisten um kurz vor Mitternacht bei einer Verkehrskontrolle am Schifffahrter Damm Ecke "An der Kleimannbrücke" einen betrunkenen Lkw-Fahrer.

Bei der Überprüfung rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 41-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem Münsteraner wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.