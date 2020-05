Nicht nur Science-Fiction-Fans: Das Planetarium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster überträgt am Freitag (15. Mai) um 19 Uhr in Kooperation mit dem Theater "ex libris" die Premiere des Hörspiels "Alarmstufe Mond" live auf Facebook und Twitch. Wer hören und sehen möchte, wie die wirklich erste Mondlandung ablief, ist beim neuen Hörspiel in schwarz-weiß von Autor Christoph Tiemann richtig.

Mit den ersten drei live gestreamten Hörspielen erreichte das Theater "ex libris" im vergangenen Monat über 2000 Zuschauer, die nicht nur aus dem Münsterland eingeschaltet hatten, sondern auch aus Österreich, Dänemark, Großbritannien und den USA zuhörten. Diesmal ist der LWL mit im Boot und stellt sein Sternentheater im LWL-Museum für Naturkunde als Produktionsort zur Verfügung.

Zitate aus sechzig Jahren Weltraumliteratur

Für diese ganz und gar ernst gemeinte Science-Fiction-Geschichte um die wirklich erste echte Mondlandung taucht das Theater für rund 2,5 Stunden tief in die Geschichte ein: Felsenmonster, Laserstrahlen und jede Menge Atomkraft - dieses Hörspiel fährt auf, was das Science-Fiction-Kino der 50er- und 60er-Jahre zu bieten hatte.

Hier hören Sie das Live-Hörspiel Das Hörspiel ist kostenlos zu sehen über diesen Livestream: https://www.facebook.com/Theaterexlibris https://www.twitch.tv/kirchendude ...

Ähnlichkeiten zu bestehenden Werken sind voll beabsichtigt und keinesfalls zufällig: Der Frachthangar des Raumschiffs ist randvoll geladen mit Zitaten aus sechzig Jahren Weltraum- und Zukunftsliteratur: "Star Trek", "Blade Runner", "Raumschiff Orion", "Perry Rhodan", "Planet der Affen".

Seit zehn Jahren Live-Hörspiele

Autor Christoph Tiemann wurde für seine Kabarettprogramme bereits mit verschiedenen Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Weniger bekannt ist, dass er auch Theaterstücke schreibt und ein Science-Fiction-Fan ist. Sein Hörspiel "Alarmstufe Mond" basiert auf dem Musical "Mondraketenmassaker", das er zusammen mit dem Schweizer Komponisten Stéphane Fromageot entwickelte.

Das Theater "ex libris" bringt seit zehn Jahren Literatur als Lesungen und Live-Hörspiele auf die Bühnen. So sind sie auch bereits seit Jahren zu Gast im LWL-Planetarium. Zum Repertoire des Theaters gehören Klassiker wie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes", "Charles Dickens Weihnachtsgeschichte" oder "Dracula". Die geplante Frühjahrs-Tour musste in Folge der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden.