Bei Kampfmittelüberprüfungen ist in der York-Kaserne am Mittwoch (13. Mai) ein Blindgänger freigelegt worden. Die amerikanische 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss entschärft werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Evakuierung wird in einem Umkreis von 250 Metern eingeleitet. Es sind etwa 60 Personen betroffen. Der Verkehr auf dem Albersloher Weg kann aktuell ungehindert fließen. Die Verbindung Angelsachsenweg / Heeremansweg wird gesperrt.

Evakuierung wird vorbereitet

Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Polizei bereiten die Evakuierung vor. Sobald alle Betroffenen den Bereich verlassen haben, wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung beginnen. Im evakuierten Gebiet darf sich niemand aufhalten. Die Feuerwehr wird mit Fußtrupps und Lautsprechern zum Verlassen der Häuser und Gärten auffordern.

"Wenn zur Evakuierung aufgefordert wird, muss dem zur eigenen Sicherheit der Bürger auch Folge geleistet werden", teilt die Stadt mit. Wer hierzu Hilfe benötigt, meldet sich unter der Notrufnummer 02 51 / 19 222. Als Betreuungsstelle dient die Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule, Höftestraße 4.

Überprüfungen seit Dienstag

Bereits seit Dienstag untersuchen Experten mehrere Verdachtspunkte auf dem Gelände der York-Kaserne. Im nördlichen Bereich hatte sich der Verdacht nicht bestätigt, dort wurden keine Blindgänger gefunden. Danach wurde die Suche im südlichen Teil, im Bereich des Heeremansweg, fortgeführt.