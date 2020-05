Auf dem Gelände der York-Kaserne werden seit Dienstag mehrere Kampfmittelverdachtspunkte überprüft. Im Laufe des Dienstags hat sich zunächst kein Verdacht bestätigt, erläuterte Sprecher Jörg Rosenkranz am frühen Abend. Am Morgen war noch nicht klar, ob es sich tatsächlich um Blindgänger handelt. Die Suche wurde am Mittwoch fortgesetzt. Laut eines Tweets der Feuerwehr Münster wurde der nördliche Teil der Kaserne überprüft - Kampfmittel wurden nicht gefunden. Aktuell wird der Süden (Heeremansweg) untersucht.

Seit Dienstag würden mehrere Verdachtspunkte auf den Gelände geöffnet, bereits am Montag hat die von der Bezirksregierung beauftragte Fachfirma mit den Vorbereitungen begonnen. "Wir haben einige Verdachtspunkte im nördlichen Teil des Kasernengeländes und zwei weitere im Süden auf einer Pferdewiese", erläuterte Rosenkranz.

Wir berichten weiter.