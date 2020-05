Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Mittwoch einen 40-jährigen Mann am Hauptbahnhof in Münster kontrolliert. Ermittlungen ergaben laut einer Mitteilung der Polizei, dass der wohnungslose Mann von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen vor. Daraufhin wurde er verhaftet und zur Dienststelle verbracht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in seinen Taschen noch Betäubungsmittel. Der Mann wird einem Haftrichter vorgeführt. In Bezug auf die Betäubungsmittel erwartet den Mann noch ein weiteres Strafverfahren.