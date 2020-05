Stadtverwaltung soll weiter mit dem Bund über Radlerbrücke verhandeln

Um mit dem Ergebnis anzufangen: Mit breiter Mehrheit – sprich mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen und FDP – hat der Haupt- und Finanzausschuss als zuständiges Gremium am Mittwochabend beschlossen, das Projekt „Flyover“ weiter zu verfolgen. Gemeint ist damit eine Brücke für Fahrradfahrer, die im Bereich der Aaseeterrassen eine Verbindung von der Promenade zur Bismarckallee schaff. Konkret wurde die Stadtverwaltung beauftragt, weiter mit dem Bund über eine Finanzierung der Brücke zu verhandeln.

Von einem Baubeschluss indes sind die münsterischen Kommunalpolitiker noch weit entfernt. Vielmehr bestimmten in der Aussprache die Diplomaten das Geschehen. So sagte der SPD-Ratsherr Ludger Steinmann: „Wir schreien nicht Hurra. Aber wir wollen zum gegenwärtige Zeitpunkt auch nicht die Tür zuschlagen.“

Der GAL-Ratsherr Jörn Möltgen formulierte es ähnlich: „Wir stimmen zu, aber wir behalten uns das Recht vor, das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt es auch abzulehnen.“

Verbindung zu Adenauerallee und Promenade

Echt überzeugt zeigte sich nur die CDU. So erklärte Ratsherr Walter von Göwels, dass durch die neue Brücke in Verbindung mit der Fahrradstraße am Aasee eine der schönsten Velo-Routen geschaffen werde.

Um das vom Bund (möglicherweise) großzügig geförderte Bauvorhaben verkehrspolitisch richtig einzubetten, traf die schwarz-grüne Ratsmehrheit per Änderungsantrag weitreichende Festlegungen: So soll die benachbarte Aegidiistraße zu Fahrradstraße werden. Überdies soll der Flyover nicht nur eine Verbindung zwischen Promenade und Bismarckallee herherstellen, sondern durch eine „Y-Lösung“ auch eine Verbindung zur Adenauerallee und zu angrenzenden Promenade.

Die Grünen teilten überdies per Protokollerklärung mit, dass sie von der Stadtverwaltung „Vorschläge erwarten, wie die Breite der Fahrbahn der Weseler Straße zu Gunsten des querenden Rad- und Fußverkehrs reduziert“ werde könne. Das heißt konkret: Aus den vier Autospuren sollen zwei werden.

Einen Zeitplan für das Projekt gibt es bislang nicht.