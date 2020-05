Anstoß für den Architekturwettbewerb

Ordentlich Sitzfleisch brauchten die Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten Preußen Münster am Mittwoch: Doch am späten Abend konnten Vereinsboss Christoph Strässer, Aufsichtsratschef Frank Westermann und der sportliche Leiter Malte Metzelder das Rathaus im Bewusstsein verlassen, ihrem Traum von einem ausgebauten Stadion an der Hammer Straße wieder einen kleinen Schritt näher gekommen zu sein.

Denn statt nur die unlängst vorgestellte Machbarkeitsstudie mit fünf Ausbau-Varianten zur Kenntnis zu nehmen, beauftragen CDU und Grüne im Hauptausschuss des Rates die Stadtverwaltung, einen Architektenwettbewerb in dieser Angelegenheit vorzubereiten. „Wir wollen, dass es in der Sache vorangeht“, begründete CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Weber das Vorgehen. Unterstützung für diesen Weg gab es nach einer politischen Debatte auch von der oppositionellen SPD.

Diskussion um bekannte Streitfragen

Dabei drehte es sich in der Diskussion erneut um die bekannten Streitfragen. SPD-Ratsherr Philipp Hagemann meldete Zweifel am Kostenrahmen von rund 40 Millionen Euro an – „wahrscheinlich doppelt so viel“, vermutete der Sportpolitiker. Bei einer ernsthaften Standortsuche wäre man deutlich günstiger gefahren, erinnerte Hagemann an das erfolglose Bemühen, einen Alternativstandort für die Hammer Straße zu finden.

„Es gab nie die Möglichkeit für einen anderen Standort“, spielte Grünen-Politiker Christoph Kattentidt den Ball später zurück. „Ohne CDU und Grüne gäbe es die Machbarkeitsstudie gar nicht.“ Dagegen vermisste SPD-Fraktionschef Dr. Michael Jung eine vernünftige Kostenplanung und bemängelte, „dass alle entscheidenden Fragen offenbleiben“.

40 Millionen reichen wohl nicht

Dem widersprach Grünen-Fraktionschef Otto Reiners, der den Ratsbeschluss aus dem Jahr 2019 bemühte, wonach für Stadionausbau und Mobilitätsstation ein „Orientierungsrahmen“ von rund 40 Millionen Euro veranschlagt worden sei. „Grundlage ist der bestehende Haushaltsansatz“.

Allerdings scheint absehbar, dass dieser nicht ausreichen wird, da allein die Grundvariante für den Stadionausbau mit Risikozuschlägen bei geschätzten knapp 38 Millionen Euro liegt, sodass kaum Geld für die Mobilitätsstation bliebe. FDP-Fraktionschef Jörg Berens meldete ohnehin Zweifel an, ob das Stadion-Projekt angesichts der finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie noch zeitnah zu stemmen ist.

Zwei neue Trainingsplätze

Ob der angestrebte Architektenwettbewerb, der mehrere Ausbaustufen berücksichtigen soll, vor der Kommunalwahl im September ausgelobt werden kann, ist unterdessen fraglich. Nach Aussage von Fachleuten dauert die Vorbereitung eines solchen Wettbewerbs oft rund ein halbes Jahr.

Trotzdem konnten die Preußen Handfestes mit nach Hause nehmen: Zwei neue Trainingsplätze sollen am Berg Fidel gebaut werden. Sportdezernent Thomas Paal sieht trotz eines aktuell brütenden Kiebitzes keinen Interessenkonflikt. Auch eine Beachvolleyballanlage wird im Sportpark geplant.