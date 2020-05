Neue Direktorin für den Allwetterzoo Münster gewählt

Zuvor hatte der Aufsichtsrat des Allwetterzoos für Dr. Simone Schehka (42) als Nachfolgerin von Zoodirektor Dr. Thomas Wilms grünes Licht gegeben. Wilms verlässt den Zoo zum 30. Juni auf eigenen Wunsch .

Erstmals in der Geschichte des Zoos in Münster steht mit der bisherigen Kuratorin Schehka eine Frau an der Spitze dieses traditionsreichen zoologischen Gartens. Dr. Schehka arbeitet als promovierte Biologin seit 2011 für den Allwetterzoo und war an der Entwicklung des " Masterplan Allwetterzoo Münster 2030 plus " beteiligt.

„ Mit Dr. Simone Schehka tritt eine zoologisch erfahrene und kommunikationsstarke Persönlichkeit an die Zoospitze. Sie wird die Weiterentwicklung des Allwetterzoos als einzigartige Erlebniswelt vorantreiben. " Oberbürgermeister Markus Lewe