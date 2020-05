Erstmals eine Frau an der Spitze des Allwetterzoos

Der Haupt- und Finanzausschuss hat Dr. Simone Schehka am Mittwochabend in nicht öffentlicher Sitzung zur neuen Direktorin des Allwetterszoos ernannt. Zuvor hatte der Aufsichtsrat des Allwetterzoos für Dr. Simone Schehka (42) als Nachfolgerin von Zoodirektor Dr. Thomas Wilms grünes Licht gegeben, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.. Wilms verlässt den Zoo zum 30. Juni auf eigenen Wunsch .

Erstmals in der Geschichte des Zoos in Münster steht mit der bisherigen Kuratorin Schehka eine Frau an der Spitze dieses traditionsreichen zoologischen Gartens. Dr. Schehka arbeitet als promovierte Biologin seit 2011 für den Allwetterzoo und war an der Entwicklung des " Masterplan Allwetterzoo Münster 2030 plus " beteiligt.

"Klares Leitbild für den Zoo"

"Sehr zufrieden mit dieser Entscheidung", ist Oberbürgermeister Markus Lewe laut einer Mitteilung. "Mit Dr. Simone Schehka tritt eine zoologisch erfahrene und kommunikationsstarke Persönlichkeit an die Zoospitze. Sie wird die Weiterentwicklung des Allwetterzoos als einzigartige Erlebniswelt vorantreiben."

Der Allwetterzoo Der Allwetterzoo Münster zählt zu den traditionsreichen zoologischen Gärten in Deutschland und beherbergt rund 2800 Tiere. Sein Einzugsgebiet umfasst ganz Westfalen und erstreckt sich grenzüberschreitend bis in die Niederlande. Die GmbH wird getragen durch den Zooverein Münster - in dem sich rund 13 000 Mitglieder engagieren - und durch die Stadt Münster. ...

Auch aus Sicht des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Ludger Hellenthal ist eine "glückliche Wahl" gelungen: "Aus der bisherigen Zusammenarbeit mit Dr. Schehka weiß ich um ihre Fähigkeiten und freue mich sehr über diese Lösung. Simone Schehka bringt die Kompetenzen mit, den Allwetterzoo Münster erfolgreich in die Zukunft zu führen; dazu zählt ein klares inneres und äußeres Leitbild für den Zoo. Sie wird dessen strategische Ausrichtung auf der Grundlage des "Masterplanes 2030 plus" und einer modernen Unternehmenskultur gestalten. Der Arten- und der Naturschutz bilden dabei weiterhin die selbstverständliche Grundlage für unsere beliebte Freizeit- und Bildungseinrichtung."

Seit 2011 im Allwetterzoo

Dr. Simone Schehka arbeitet als promovierte Biologin seit 2011 für den Allwetterzoo. Ihr obliegt die zoologische Leitung mehrerer Bereiche, etwa der Menschenaffen und Bären. In den vergangenen Jahren hat sie aktiv am Masterplan des Zoos und an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Tierbestandes mitgearbeitet. Dr. Schehka ist 42 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann seit fast zehn Jahren in Münster.

Nach Auskunft des städtischen Personaldezernenten Wolfgang Heuer wird Dr. Schehka ihre neue Aufgabe an der Sentruper Höhe zum 1. Juli antreten. Begleitet wurde das umfangreiche Auswahlverfahren durch die Personalberatung ifp (Köln).

