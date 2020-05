Norbert Vechtel wird Nachfolger von Martin Schulze-Werner als Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Münster. Dies hat der Haupt- und Finanzausschusses am 13. Mai in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig entschieden, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Martin Schulze-Werner scheidet zum 1. September aus Altersgründen aus dem Dienst aus. Der 54-jährige Vechtel ist seit 1988 bei der Stadt tätig, 1999 übernahm er im Ordnungsamt die Leitung der Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten. Seit Ende 2013 ist er auch stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes