Genau genommen war es beste Kneipen-Zeit, als die Ratsmitglieder am Mittwoch gegen 22 Uhr über lokale Hilfsmaßnahmen für Münsters Clubs und Gastronomie berieten. Da hatten sie schon fünf Stunden intensiver Sitzung in den Knochen. Ein wenig wirkte der Debatten-Trubel zu diesem Tagesordnungspunkt dann wie eine muntere Stammtischrunde – allerdings bei Wasser, Kaffee und Tee auf den Tischen.

Das schien nicht zuletzt daran zu liegen, dass in dieser Sache gleich zwei Anträge auf dem Tisch lagen, die inhaltlich zwar in die gleiche Richtung zielten, doch aus verschiedenen politischen Lagern kamen. Das Wichtigste vorweg: Einmütig bekundeten die Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss, am Ende der örtlichen Gastronomie helfen zu wollen.

Jung fordert „konkrete Entlastung“

Dazu soll die Stadtverwaltung bis zur nächsten Sitzung des Rates im Juni konkrete Vorschläge entwickeln. Bis dieses in sechs Wochen aber soweit ist, soll die Stadt Münster die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie aussetzen – so der einstimmig gefällte Beschluss.

SPD-Fraktionschef Dr. Michael Jung drängte darauf, der Gastronomie ein konkretes Signal der Unterstützung zu geben – in Form „einer konkreten Entlastung für münsterische Unternehmen“. Ihm sprang später CDU-Ratsherr Horst Karl Beitelhoff zur Seite: „Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen.“

„Ganzes Paket“ für Kulturschaffende

Zuvor hatte Kämmerin Christine Zeller erklärt, dass die sowohl vom schwarz-grünen Ratsbündnis wie von der SPD beantragte Abschaffung der Tanzsteuer aktuell keine Erleichterung bringe, weil derlei Veranstaltungen derzeit wegen der Corona-Krise ohnehin nicht stattfänden. Damit hatte sich das Ansinnen des Antrags von CDU und Grünen erledigt. Und für die Außengastronomie gebe es „großzügige Stundungsregeln“.

Doch das war SPD-Vormann Michael Jung an dieser Stelle nicht genug: „Geben Sie sich einen Ruck“, appellierte er an seine Ratskollegen, doch etwas Konkretes im Sinne des weiteren SPD-Antrags für die Gastronomie zu beschließen. Dieser sei die Geschäftsgrundlage entzogen worden, betonte Oberbürgermeister Markus Lewe, der in diesem Zusammenhang auch noch „ein ganzes Paket“ für Kulturschaffende ankündigte.