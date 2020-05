Grenzöffnungen scheinen trotz Corona-Pandemie in Sicht. Doch der klassische Pauschalurlaub ist noch ein gutes Stück entfernt. Christoph Lückertz, Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebüros in Münster, würde mit seinem Unternehmen erst profitieren, wenn die Menschen wieder in den Süden, in die Sonne fliegen.