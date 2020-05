Gesperrt ist die Verbindungen von der A1 in Fahrtrichtung Bremen auf die B54 nach Gronau und die Verbindung von der B54 nach Münster auf die A1 nach Bremen. Gleichzeitig steht auf der B54 in Richtung Gronau nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Umleitungen werden eingerichtet. Straßen.NRW muss in der Nacht Fahrbahnschäden beseitigen und investiert 40.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.