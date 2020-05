Ab Montag (18. Mai), werden die Verkehrsschilder „Getrennter Geh- und Radweg“ entfernt, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Demnach hätten Radfahrer dann die Wahl: Sie können wie gewohnt auf den vorhandenen Radwegen oder auf der Straße fahren.

Ampel bereits angepasst

Die Ampel an der Einmündung Bremer Straße ist bereits an die Geschwindigkeit von Radfahrenden auf der Straße angepasst worden.

2019 wurde bereits am Düesbergweg die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben. Mit der geänderten Regelung wurden dort gute Erfahrungen gemacht.

Zudem plane die Stadt, den zur Verfügung stehenden Verkehrsraum neu aufzuteilen, um ein umweltfreundliches Mobilitätsverhalten zu unterstützen und allen Verkehrsteilnehmenden gerecht zu werden, heißt es weiter. Insbesondere in stark verdichteten innerstädtischen Bereichen, wie zum Beispiel an der Wolbecker Straße, werde dies zu Lasten des motorisierten Verkehrs gehen müssen. Die vielfältigen Interessen von Anliegern, Einzelhandel, Pendlern und Anwohnern sollen über eine umfangreiche Bürgerbeteiligung in die Planungen einfließen.