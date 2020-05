Man stelle sich vor, die neue Schulleiterin kommt an ihrem ersten Arbeitstag in die Schule, und die Schule ist (fast) leer. Genauso erging es Sabine Langenberg, seit dem 20. April die Chefin des Schlaun-Gymnasiums in der Nachfolge von Dr. Lothar Jansen. Corona-bedingt ist es derzeit sehr ruhig auf den Schulfluren.