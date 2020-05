Die Rückkehr zur Normalität in Münsters Innenstadt lässt noch auf sich warten. Doch die Besucherzahlen legten erneut kräftig zu. Am Samstag wurden auf der Ludgeristraße in Höhe der Arkaden fast 30 000 Menschen gezählt – „wieder ein deutlicher Sprung nach oben gegenüber dem vorherigen Samstag“, wie es von der Wirtschaftsförderung Münster unter Bezug auf die Passantenfrequenzanalyse heißt. Wurden am Samstag vor einer Woche 22 500 Personen auf der Ludgeristraße gezählt, waren es diesmal 29 700 Menschen im Tagesverlauf.

Menschen trauen sich wieder in die Innenstadt

Offenbar trauen sich die Menschen nach dem Ende der coronabedingten Schließung der Geschäfte nach und nach wieder in die Innenstadt. Deutlich wird die Steigerung auch am Frequenzvergleich der vergangenen Wochen mit den Vorjahreszeiträumen: In der ersten Woche nach Öffnung der Geschäfte lag die Besucherzahl bei 39 Prozent des Vergleichswertes 2019. Inzwischen liegt diese Zahl schon bei 68 Prozent.