War es bandenmäßig abgesprochener Betrug – oder ist ein münsterischer Pflegedienst durch unglückliche Umstände zu illegale Aktivitäten verleitet worden? Vor dieser Frage stehen aktuell Richter am Landgericht Münster.

Leistungen wurden nicht erbracht

Hintergrund ist der Fall eines 2009 gegründeten ambulanten Pflegedienstes. Gegründet von Vater (70 Jahre), Sohn (46 Jahre) und einer Verwandten (42 Jahre), sollen in den Jahren 2012 und 2013 Pflegeleistungen mit Krankenkassen abgerechnet worden sein, die nie stattgefunden haben. Dadurch sollen sie laut Anklage rund 150 000 Euro erhalten haben.

Dabei werden den Angeklagten zwei Arten des Betrugs vorgeworfen: Zum einen sollen sie Leistungen abgerechnet haben, die nicht erbracht wurden, etwa die Morgen- und Abendbetreuung eines Patienten, obwohl der Pflegedienst nur morgens dort war. Zudem soll dort Personal gearbeitet haben, welches für Betreuungsangebote unzureichend qualifiziert war.

Geständige Angeklagte

Alle drei Angeklagten gestanden die Vorwürfe ein. Die Verteidigung erinnerte daran, dass aus ihrer Sicht jedoch kein Fall der Banden-Kriminalität vorläge. So wären Vater und Sohn beide zuvor im Pflegebereich tätig gewesen und hätten sich vor diesem Hintergrund selbstständig gemacht. Der heute 70-jährige erläuterte, es sei am Anfang schwierig gewesen, Personal zu bekommen, woraufhin die Verteidigung ergänzte, das unzureichend qualifizierte Personal, würde in anderem Ländern als qualifiziert gelten.

Dass nicht erbrachte Leistungen abgerechnet wurden, sei laut Aussage des 70-Jährigen auf die Patienten der Anfangsjahre zurückzuführen. Diese hätten Leistungen gefordert, etwa einen Einkaufs- oder Gartendienst, die die Krankenkassen nicht übernahmen. Als Ausgleich sollen sie vorgeschlagen haben, stattdessen andere Leistungen anzugeben.

600 000 Euro Wiedergutmachung

In Absprache mit den Krankenkassen wurde bereits eine Wiedergutmachung in Höhe von 600 000 Euro gezahlt. Auch erinnerte die Verteidigung daran, dass der Pflegedienst inzwischen gut laufe. Die Staatsanwaltschaft räumte ein, vom Vorwurf der Banden-Kriminalität abrücken zu wollen.