Schwerer Unfall am Montagabend auf der Warendorfer Straße in Höhe Rudolfstraße. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer eines Kleinwagens in einer leichten Kurve mit seinem Autos ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich, rammte mehrere am Straßenrand parkende Autos und blieb auf der Seite liegen.

Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Auto befreien und dafür mit hydraulischen Geräten das Dach des Wagens abtrennen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kam der Mann ins Krankenhaus.

Die Warendorfer Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung zwischen Overbergstraße und Ring bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt. Die Feuerwehr Münster war mit 19 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr gut eine Stunde im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizei.