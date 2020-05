Sechs Neuinfektionen in Münster - Stadt informiert über Schüler-Testungen

Münster -

Die Stadt Münster vermeldete am frühen Dienstagnachmittag (Stand: 14.59 Uhr) sechs Neuinfektionen im Stadtgebiet. Somit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle auf 691 gestiegen. In einer Pressekonferenz informieren Vertreter der Stadt zudem heute ab 17 Uhr gesondert über Corona-Infektionen an der Hauptschule Wolbeck.