Bei einem Brand an einem Gebäude am Spiekerhof ist nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein sechsstelliger Schaden entstanden, Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Am Dienstagabend meldeten gegen 22.15 Uhr mehrere Anrufer über den Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung in Münsters Innenstadt. Die eintreffende Feuerwehr stellte einen Brand auf dem Flachdach eines Gebäude am Spiekerhof fest. Die 48 Einsatzkräfte verhinderten bei dem zweieinhalbstündigen Einsatz ein Übergreifen auf angrenzende Häuser. Dazu wurde unter anderem ein im Erdgeschoss befindliches Ladenlokal gewaltsam geöffnet, um auch von dort Trupps zur Brandbekämpfung einzusetzen. Zudem wurden, so berichtet die Feuerwehr, mehrere angrenzende Wohnungen wurden geöffnet und kontrolliert. Rund zehn Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.