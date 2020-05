„Unser Konzept läuft genau so, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Wann mit einer Eröffnung der Freibäder Stapelskotten und Hiltrup zu rechnen ist, soll laut Sportamt Anfang nächster Woche bekannt gegeben werden. Das Freibad in Sudmühle will am 30. Mai wieder eröffnen.