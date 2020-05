Ein Song-Editor, der allen Rudelsängerinnen und Rudelsängern ab jetzt auf der Webseite zur Verfügung steht, macht das Singen von zu Hause aus gefahrenlos möglich. In wenigen Tagen startet zudem das 1. Online Rudelsingen live aus Münster.

Digitaler Chor gesucht

David Rauterberg, Erfinder des Rudelsingens lädt schon im Vorfeld dazu ein, Teil des großen digitalen Chores zu werden. Am 26. sowie am 27. Mai werden Kleinstgruppen im Jovel Club (am Albersloher Weg 54) mehrere Welthits einsingen können, unter Einhaltung aller gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen. In Gruppen von maximal zwölf Personen dürfen an beiden Tagen Hits von ABBA, Steppenwolf und vielen anderen wieder laut und gemeinsam geschmettert werden.

Die Stimmen werden anonym aufgenommen und für den Live-Stream bei der kommenden Online-Veranstaltung zusammengemischt. Die Teilnehmer erhalten in drei Zeitfenstern Einlass in den Club (15 Uhr/17 Uhr/19 Uhr). Anmeldungen mit Angabe des Wunschdatums und -uhrzeit sind an info@rudelsingen.de bis zum 25. Mai zu richten. Für jedes Gesangstalent gibt es das Original RUDELSINGEN© Songbook Volume 1 mit den Liedtexten geschenkt.

David Rauterberg. Foto: pd

„Wir freuen uns über jede Stimme, denn wirklich jede Stimme zählt“, erklärt David Rauterberg zur Vorbereitung des 1. Online Rudelsingens. Für das Verschmelzen der Aufnahmen der einzelnen Sänger zu einem einmaligen Background-Rudelgesang – dem Markenzeichen des Mitsingformats - bedarf es vieler SängerInnen, die mitmachen. Jede/r, der dabei sein will, kann auch von zu Hause aus mitmachen. Alle Informationen dazu gibt es unter www.song-editor.rudelsingen.de .