Die Masche ist keine neue: Betrüger erstellen unter Namen bekannter Firmen oder Institutionen Seiten in den sozialen Netzwerken. Dort verlosen sie dann angeblich hochwertige Gewinne. Doch die gibt es gar nicht! Die Betrüger wollen so an die Daten der Nutzer gelangen.

Die Volksbank Münster warnt jetzt davor, dass aktuell unter ihrem Namen ein solches Fake-Gewinnspiel beworben wird. Die Bank ruft dazu auf, nicht an diesen Preisausschreiben teilzunehmen.