Ein positiver Corona-Test an der Hauptschule Wolbeck

An der Hauptschule in Wolbeck haben sich in der vergangenen Woche 225 Personen einem Corona-Test durch das Gesundheitsamt der Stadt Münster unterzogen. Hintergrund waren sechs zuvor festgestellte Krankheitsfälle an der Schule. Zudem bestand dort ein Bezug zum besonderen Infektionsgeschehen im Stadtteil Angelmodde.

Als Fazit des Reihentests ergab sich jetzt ein positives Testergebnis. Diese Person wurde isoliert, Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Weitere Schüler und Lehrer der Hauptschule waren bereits getestet worden und befanden sich in Quarantäne oder Isolation. Allen isolierten Personen geht es gesundheitlich gut.

"Stabile Situation"

Der Unterricht an der Hauptschule Wolbeck kann am morgigen Dienstag (26. Mai) wieder aufgenommen werden. "Wir haben nach fachlicher Einschätzung jetzt in den Schulen von Wolbeck eine vergleichbar stabile Situation wie sonst auch in der Stadt", ist Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer erfreut über das Ergebnis der Tests. "Hier hat das Gesundheitsamt in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick schaffen können."

Ein Fall am Gymnasium Wolbeck

Zudem hat sich ergeben, dass ein positiv getesteter Abiturient am Gymnasium Wolbeck ein Einzelfall geblieben ist. Er war am 15. Mai als Kontaktperson getestet worden, zeigte zu diesem Zeitpunkt aber keine Symptome. Seit der Positivtestung ist er isoliert. Da am Gymnasium keine weiteren Fälle bekannt geworden waren, konnte dort der Unterricht fortgeführt werden.

Außerdem kann der Abiturient über eine Sonderregelung, auch wenn zu diesem Zeitpunkt die 14-tägige Isolation noch nicht ganz abgelaufen ist, am 27. Mai den letztmöglichen Abitur-Nachschreibetermin in einem gesonderten Raum wahrnehmen – wenn er dann seit 48 Stunden symptomfrei ist.