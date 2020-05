Weltweit beliebt - und bedroht

Clever, verspielt und bei vielen Menschen sehr beliebt: Das sind Otter. Doch weltweit sind diese besonderen Tiere bedroht. Sei es der heimische Europäische Fischotter, die im Allwetterzoo Münster lebendenden Zwergotter, die eigentlich in Asien beheimatet sind oder jede andere der insgesamt dreizehn Arten, die es weltweit gibt.

Otter gibt es nahezu überall und fehlen lediglich in Australien und auf entlegenen Inseln, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der NABU-Naturschutzstation Münsterland, dem LWL-Museum für Naturkunde und dem Allwetterzoo Münster. Sie leben hauptsächlich am Wasser, sind exzellente Schwimmer und Taucher und haben alle Arten von Binnengewässern und sogar felsige Seeküsten besiedelt.

Fischotter im Münsterland

„Auch hier bei uns im Münsterland leben Fischotter. Dabei handelt es sich um den Europäischen Fischotter, der sich erst seit wenigen Jahren hier wieder heimisch fühlt“, sagt Christian Göcking, Mitarbeiter in der Nabu-Naturschutzstation in Münster-Hiltrup. Doch weder hier, noch in Europa oder sonst wo auf der Welt ist es um die Bestände gut bestellt.

Otter sind beliebte und bedrohte Tiere 1/14 Im Allwetterzoo Münster lebt eine Familie Zwergotter. Ihr Name ist Programm, handelt es sich hier um die kleinste aller weltweit vorkommenden Otterarten. Foto: Allwetterzoo

Insgesamt gibt es 13 verschieden Arten. Foto: Allwetterzoo

Die Tiere gelten vor allem in Asien als beliebte Haustiere - sehr zu ihrem Leidwesen. Foto: Allwetterzoo

Auch im Münsterland leben Otter - anders als im Zoo jedoch Europäische Fischotter. Foto: Allwetterzoo

Der Europäische Fischotter litt vor allem durch seine Bejagung - in Bayern ist diese mittlerweile sogar wieder erlaubt. Foto: Allwetterzoo

Eine große Gefahr für die in Deutschland lebenden Fischotter ist zudem der Straßenverkehr. Foto: Allwetterzoo

„Mehr als 80 Prozent der in Deutschland tot aufgefundenen Fischotter kommen im Straßenverkehr ums Leben“, so der Direktor des LWL-Museums für Naturkunde, Dr. Jan-Ole Kriegs. Foto: Allwetterzoo

Im ACCB, dem Artenschutzzentrum des Allwetterzoos leben derzeit zwei Indische Otter. „Sie wurden beschlagnahmt, da sie illegal als Haustier gehalten worden waren“, nennt Dr. Philipp Wagner ein Problem der Otter. Foto: Allwetterzoo

Egal ob Zwergotter oder Europäischer Fischotter, die Tiere kämpfen überall mit den gleichen Problemen. Foto: Allwetterzoo

Allen voran Zerstörung der Lebensräume sowie die Gewässerverschmutzung sind ein großes Problem für die Tiere Foto: LWL Museum für Naturkunde

Vor allem die damit einhergehenden Reduzierung der naturnahen und nahrungsreichen Gewässer ist ein Problem. Foto: LWL Museum für Naturkunde

Damit der Europäische Fischotter nicht nur zurückkommt, sondern auch bleibt, setzt sich der NABU seit vielen Jahren für den Erhalt der Lebensräume und Lebensgemeinschaften des Fischotters ein. Foto: LWL Museum für Naturkunde

„Um naturnahe Gewässer, den Lebensraum des Fischotters, zu schützen, zu erhalten und zu entwickeln, kann zum Beispiel jeder auch Fluss-Pate werden“, wirbt Christian Göcking dafür, sich aktiv für den Schutz und Erhalt des Fischotters und seines Lebensraumes einzusetzen Foto: LWL Museum für Naturkunde

Christian Göcking vom Nabu sagt: „Es liegt an uns allen, ob die Fischotter hier im Münsterland eine gute Chance haben, langfristig wieder ein fester Bestandteil der Tierwelt zu werden.“ Foto: LWL Museum für Naturkunde

Im Münsterland sind Fischotter bereits verbreitet, im Kreis Coesfeld sind sie sogar dauerhafte Gäste. „Im Kreis Steinfurt sind sie auch häufig anzutreffen. In Münster sowie im Kreis Warendorf derzeit nur vereinzelt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auch hier eine stabile Population gebildet haben.“ Schaffen die Tiere es doch in einer bis zu 30 Kilometer zurückzulegen.

Straßenverkehr als große Barriere

In Europa gibt es seit 2001 das ambitionierte Projekt, Gewässer wieder naturnah zurückzubauen und die Gewässerpflege nachhaltig zu organisieren. Doch in anderen Regionen der Welt schreitet der Ausbau, Begradigung, Trockenlegung und Versiegelung von Flächen immer weiter voran und zerstört die Lebensräume der Otter.

So ist auch eine der größten Barrieren für die Ausbreitung des Europäischen Fischotters der Straßenverkehr. Denn die Tiere haben zu ihrem Leidwesen eine Abneigung dagegen, unter Brücken hindurch zu schwimmen. „Mehr als 80 Prozent der in Deutschland tot aufgefundenen Fischotter kommen im Straßenverkehr ums Leben. Mehr als 50 Prozent der Unfälle ereignen sich im Umkreis von 100 Metern zu Gewässern oder Feuchtgebieten“, so der Direktor des LWL-Museums für Naturkunde, Dr. Jan-Ole Kriegs.

Bejagung in Bayern wieder erlaubt

Der Europäische Fischotter litt vor allem durch seine Bejagung. „Umso schlimmer, dass ihm nun in Bayern wieder gezielt nachgestellt und er getötet werden darf“, erklärt Dr. Philipp Wagner. Der Kurator für Artenschutz im Allwetterzoo Münster bedauert diese Entscheidung des Freistaates sehr. „In erster Linie geht es dort um den Schutz der Fischteiche, für den eine Entnahme von Fischottern aber erwiesenermaßen sinnlos ist.“

Anders sieht die Situation in Südostasien aus. Im ACCB, dem Artenschutzzentrum des Allwetterzoos leben derzeit zwei Indische Otter. „Sie wurden beschlagnahmt, da sie illegal als Haustier gehalten worden waren“, nennt Dr. Philipp Wagner ein Problem der Otter. „Ihre verspielte Art, ihr Aussehen und kleine Größe machen sie vermeintlich zu einem perfekten Haustier – sehr zu ihrem Leidwesen.“

Im Allwetterzoo Münster lebt eine Familie Zwergotter. Ihr Name ist Programm, handelt es sich hier um die kleinste aller weltweit vorkommenden Otterarten. „Der Zwergotter besiedelt kleinere Fließ- und Stillgewässer und deren Umgebung, Reisfelder, Mangrovenwälder sowie Brack- und Süßwassersümpfe in Südostasien“, erklärt Dr. Simone Schehka, Kuratorin im Allwetterzoo Münster.

Egal ob Zwergotter oder Europäischer Fischotter, die Tiere kämpfen überall mit den gleichen Problemen. „Allem voran Zerstörung der Lebensräume sowie die Gewässerverschmutzung und die damit einhergehenden Reduzierung der naturnahen und nahrungsreichen Gewässer sind ein großes Problem für die Tiere“, so Dr. Simone Schehka.

So kann man dem Fischotter helfen

Damit der Europäische Fischotter nicht nur zurückkommt, sondern auch bleibt, setzt sich der NABU seit vielen Jahren sowohl auf politischer Ebene als auch in der Arbeit seiner Gruppen vor Ort intensiv für den Erhalt der Lebensräume und Lebensgemeinschaften des Fischotters ein. „Um naturnahe Gewässer, den Lebensraum des Fischotters, zu schützen, zu erhalten und zu entwickeln, kann zum Beispiel jeder auch Fluss-Pate werden“, wirbt Christian Göcking dafür, sich aktiv für den Schutz und Erhalt des Fischotters und seines Lebensraumes einzusetzen.