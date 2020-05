Die Corona-Krise führt zu einem veränderten Zahlungsverhalten in Münster: 44 Prozent greifen häufiger zu Girocard oder Kreditkarte als vor der Krise. 28 Prozent verzichten vermehrt darauf, die Karte ins Lesegerät zu schieben und bezahlen kontaktlos mit dem Smartphone oder der Fitnessuhr. Das ergab eine von der Commerzbank beauftragte Umfrage.

Dazu hat das Meinungsforschungsinstitut „YouGov“ Ende April über 2000 Menschen bundesweit befragt, davon rund 100 in Münster. „Kartenzahlungen sind bequem und hygienisch. Deshalb bauen wir unsere mobilen Bezahllösungen weiter aus und bieten unseren Kunden nach Google Pay und Apple Pay jetzt auch den Einkauf per Garmin- oder Fitbit-Uhr an“, wird Heike Adamzik, Niederlassungsleiterin Privat- und Unternehmerkunden für die Region Münster, in einer Pressemitteilung des Kreditinstituts zitiert.

Online-Banking wird häufiger genutzt

Die Nutzung digitaler Anwendungen nimmt in Münster ebenfalls zu. So gab ein Fünftel der Befragten an, inzwischen häufiger Online-Banking zu nutzen. Die Online-Banking-Quote hat sich dabei für Münster um zehn Prozent erhöht. Im März gab es bundesweit 9,7 Millionen digital durchgeführte Überweisungen, fast 500 000 mehr gegenüber Februar. Die Banking-App der Commerzbank hat inzwischen 1,5 Millionen aktive Nutzer. „Viele Kunden, die vorher skeptisch waren, erkennen jetzt auch die Vorteile von Online- und Mobile-Banking“, erklärte Adamzik.

In Bezug auf ihre Kapitalanlagen reagieren die Menschen in Nordrhein-Westfalen sehr besonnen. Nur drei Prozent der Befragten gaben an, aufgrund der Börsenentwicklung Wertpapiere verkauft zu haben. Jeder Zehnte hat die Kursrückgänge sogar genutzt, um Neuanlagen zu tätigen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Anleger sollten sich in der jetzigen Phase nicht verunsichern lassen und weiter Ruhe bewahren“, rät Adamzik. „Geldanlagen sollten mittel- bis langfristig orientiert und breit gestreut sein. Um angesichts der andauernden Niedrigzinsphase eine positive Rendite zu erzielen, bleiben Wertpapiere eine attraktive Anlageform.“