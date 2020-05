Neue Feuerwache in Hiltrup wird doppelt so teuer

26 Millionen Euro statt zunächst geplanter knapp 13 Millionen Euro: Die neue Feuer- und Rettungswache 3 in Münster-Hiltrup wird teurer als gedacht. Hauptausschlaggebend dafür seien besonders die gestiegenen Kosten für das Bauen an sich, erläutert der Dezernent für Immobilien, Matthias Peck. Dafür werden zusätzlich mehr als acht Millionen Euro eingeplant. „Seit dem sogenannten Errichtungsbeschluss in 2017 hat sich der Baupreisindex von damals zwei auf nunmehr sechs Prozent erhöht“, so Peck. Der Baupreisindex gibt an, wie viel teurer Bauen im Vergleich zum Vorjahr geworden ist. Der konjunkturbedingte Preisanstieg betreffe aber nicht nur die Stadt als Bauherrin, so Peck.

Je anderthalb Millionen Euro sollen zudem zusätzlich für die Gestaltung der Außenflächen und für die Ausstattung der neuen Feuerwache ausgegeben werden. Weitere zwei Millionen Euro werden benötigt, um den Baugrund am Merkureck – eine ehemalige Kiesgrube – vorzubereiten.

Wache wird dringend benötigt

„Wir haben uns selbst bei der Berechnung die Augen gerieben“, so Peck. Er verweist darauf, dass der um den Baupreisindex bereinigte Quadratmeter-Baupreis – also die Kosten, ohne die konjunkturelle Preissteigerung – nur unwesentlich höher sei, als beim Bau der Feuer- und Rettungswache 2 am Albersloher Weg.

Kommentar: Eine Kostenexplosion In Corona-Zeiten, in denen Hunderte Milliarden von Euro in Hilfspaketen bewegt werden, mag die Kostenexplosion beim Neubau der notwendigen Feuerwache 3 in Hiltrup wie ein Klacks wirken. Dabei ist die Verteuerung des Projekts um weit mehr als 50 Prozent auf nun über 26 Millionen Euro seit dem Baubeschluss vor gerade mal zweieinhalb Jahren ein handfester Skandal. Und der kommt die Bürger dieser Stadt teuer zu stehen. Der zuständige Immobiliendezernent von den Grünen verteidigt sich abermals reflexartig unter Verweis auf gestiegene Kosten ob des Bau-Booms. Mit dieser Masche hat er schon Mehrausgaben in Millionenhöhe bei der Gesamtschule im Osten und beim Neubau der neuen Dreifachsporthalle am Pascal-Gymnasium schöngeredet. Dass es offensichtliche Probleme bei Kostenschätzungen, Planungsprozessen und Projektsteuerung gibt, wäre dagegen das eigentliche Thema. Mit Blick auf weitere geplante städtische Großprojekte wie das Stadthaus 4 und das Preußen-Stadion muss einem schon jetzt angst und bange werden, dass es wieder aus dem Ruder läuft. (Von Dirk Anger) ...

Trotz der stark gestiegen Kosten werde die neue Feuerwache 3, gelegen an der Grenze zwischen Berg Fidel und Münster-Hiltrup, dringend benötigt, berichtet der für Brandschutz zuständige Dezernent Wolfgang Heuer. Zwar gebe es seit zehn Jahren eine Feuerwache 3, aber an ihrem provisorischen Standort im Süden Hiltrups sei sie ungünstig gelegen.

„Neben der Versorgung von Hiltrup ist die Wache für die Versorgung der gesamten südlichen Kernstadt zuständig“, erläutert Heuer. Doch die Anfahrtswege vom aktuellen Standort aus seien zu lang. Vom besser angebundenen Merkureck aus sei die Fahrt in die Kernstadt rund drei Kilometer kürzer, was bei kritischen Bränden Leben retten könne, betont Heuer.

Daneben sollen die 116 Feuerwehrkräfte am neuen Standort schwerpunktmäßig in der Bekämpfung von ABC-Gefahrenstoffen (atomare, biologische und chemische Gefahrenstoffe) ausgebildet werden. Kompetenzen und Material seien bisher auf mehrere Standorte verteilt. Doch besonders mit Blick auf die in Münster ansässigen Chemiekonzerne und das neue Batterieforschungszentrums „ist es unser Ziel, das auf eine Stelle zu konzentrieren“, so Heuer.

Bau soll im Herbst 2021 starten

Der Bau andere geplanter Bestandteile der neuen Feuerwache, wie eine Logistikhalle, müssen wegen der höheren Kosten zunächst verschoben werden. „Die Leitungen dafür werden aber schon gelegt“, betont Peck.

Im Zuge der nächsten Ratssitzung im Juni wird sich der Rat erneut mit der Feuerwache Münster-Hiltrup beschäftigen. Falls der Rat das Projekt trotz gestiegener Kosten billigt (Peck: „Ich in da zuversichtlich“), soll der Bau im Herbst 2021 starten. Geplant ist die Fertigstellung der für das Frühjahr 2023.