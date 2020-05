Kontrollen bei Westfleisch-Firma in Münster: Am Mittwochvormittag fanden bei Westfalenland, eine Firma die zu Westfleisch gehört, Kontrollen des Zolls sowie des Ordnungsamtes statt. Das hat ein Westfleisch-Sprecher auf Anfrage bestätigt.

Demnach habe es sich jedoch um eine "Routineuntersuchung des Zolls" gehandelt. "Diese werden - analog zu Verkehrskontrollen - in unregelmäßigen Abständen unangekündigt sowie verdachts- und anlasslos durchgeführt", heißt es weiter. Geprüft würden zum Beispiel Arbeitszeiten, Lohnabrechnungen und Personalien.

Trennung von externem Werkvertragsunternehmen

Das Unternehmen Westfleisch war nach einem massiven Coronavirus-Ausbruch am Standort in Coesfeld - ebenso wie andere Firmen der Fleischindustrie - in die Kritik geraten.

Als Konsequenz daraus trennt sich Westfleisch am Standort in Coesfeld von einem externen Werkvertragsunternehmen, in dessen Reihen viele Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Westfleisch übernimmt nach eigenen Angaben die rund 350 betroffenen Werkvertragsarbeiter, die laufenden Mietverhältnisse und kümmert sich um den Transport von und zur Arbeitsstätte. Wie die Firma am Mittwoch mitteilte, werde der Prozess der Übernahme in diesen Tagen abgeschlossen.

Mit der Übernahme der Arbeiter kommt Westfleisch einer Gesetzesinitiative von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zuvor. Demnach soll das Schlachten und Verarbeiten von Fleisch ab 1. Januar 2021 nur noch mit Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein. Damit soll auch verhindert werden, dass sich die Verantwortlichen für Verstöße hinter einem komplizierten Geflecht von Sub-, Sub-, Subunternehmern verstecken können. Eine Kontrollaktion in Nordrhein-Westfalen ergab im vergangenen Jahr in 26 von 30 begutachteten Betrieben teils schwere Verstöße gegen den Arbeitsschutz. Schichten von mehr als 12 Stunden waren nicht selten.