Gesucht: Platz für 400 Räder

Der Streit um die Umgestaltung des Bremer Platzes geht weiter. Besonders die Gestaltung der anliegenden Bremer Straße sowie die Frage, wo 400 kostenlose Fahrradstellplätze untergebracht werden sollen, sorgten für Unmut auf der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Münster-Mitte am vergangenen Dienstag.

Dabei stießen die Pläne für die reine Umgestaltung in einen dreigeteilten Platz durchaus auf Zustimmung. Diese soll laut Vorlage rund 1,26 Millionen Euro kosten. Doch die Umgestaltung passe nicht zu den Plänen für die umliegenden Bereiche.

„Hausgemachtes Problem“

So ist besonders für die 400 Fahrradstellplätze aktuell keine Lösung in Sicht. Diese soll die „Landmarken AG“, jener Investor, der auf der gegenüberliegenden Bahnhofsrückseite drei Gebäude baut, als Ausgleich für die früher dort ansässigen Stellplätze, im nahen Bahnhofsumfeld schaffen. Da die Stadtverwaltung der „Landmarken AG“ dafür auch eine Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite – also am Bremer Platz – einräumte, wollte die Landmarke AG diese eben dort bauen. Doch die BV-Mitte machte noch einmal deutlich, dass sie auf der Fläche des neu umgestalteten Parks keine Stellplätzen tolerieren werde. „Das ist ein hausgemachtes Problem der Verwaltung. Finden Sie eine Lösung, auf die Grünflächen kommen sie nicht“, kommentierte Gerwin Karafiol (Grüne).

Nun solle, wenn möglich, ein Platz abseits der Grünflächen gefunden werden, auch wenn laut Aussage der Stadtverwaltung aktuell noch kein solcher Platz in Aussicht sei.

Streit über Gestaltung der Bremer Straße

Nicht nur beim Thema Fahrradstellplätzen muss die Verwaltung nun nachbessern, sondern auch beim Thema der Gestaltung der Bremer Straße. Die aktuellen Pläne seien zu unpräzise und ließen zu viel Interpretationsspielraum zu. Zwar räumte Monika Mayweg von der SPD ein: „Es ist ein Bahnhof, und irgendwie müssen die Leute dort ja hinkommen.“ Die SPD sehe daher Vorschläge der Grünen, etwa eine Einbahnstraße oder die Umwandlung der Bremer Straße zu einem sogenannten „shared space“ – also einem verkehrsberuhigten Bereich – kritisch. Doch die aktuellen Pläne würden dennoch nicht mit der Umgestaltung der anliegenden Grünflächen am Bremer Platz zusammenpassen. Die Stadtverwaltung argumentierte, auch mit Blick auf die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen, sei eine Temporeduzierung unter Tempo 30 an der Bremer Straße nicht möglich.

Doch die Sitzung der BV Mitte ging nicht nur im Streit unter: Stattdessen wurde unter anderem die Einrichtung einer Sozialarbeiter-Stelle für die „Szene“ am Bremer Platz beschlossen. Die Stelle soll die eineinhalb Stellen ergänzen, die sich innerhalb des Quartiersmanagements um jene Menschen kümmern, die einen Großteil ihres Tages am Bremer Platz verbringen. Monika Mayweg zeigte sich deshalb erfreut: „Wenn wir nicht dort einen Sozialarbeiter brauchen, wo dann?“