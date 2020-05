FDP stellt Jörg Berens als OB-Kandidaten auf

Jörg Berens steht offiziell als Oberbürgermeister-Kandidat der FDP Münster fest. Obwohl man wisse, dass man mit CDU und Grünen gegen starke Gegner antrete, wolle man „Münster eine Wahl geben“ und „Verantwortung übernehmen“, sagte Berens bei der Kreiswahlversammlung am Donnerstag. Und auch diese blieb, wie so viele Veranstaltungen, nicht von den Auswirkungen der Corona-Pandemie verschont.

Die münsterische FDP wollte den außerordentlichen Kreisparteitag und die Wahl eigentlich bereits im März veranstalten – im Rathaus, auch als klares Signal in Richtung Kommunalwahl am 13. September. Dass die Versammlung stattdessen in der Stadthalle in Hiltrup stattgefunden hat, sende laut Parteichef Paavo Czwikla ebenfalls ein klares Signal, nämlich „das wir verantwortungsvoll mit der Situation umgehen.“

Kein Gegenkandidat

Dass mit Verweis auf eben jene Situation viele Mitglieder im Vorfeld abgesagt hätten, tat der Versammlung keinen Abbruch – zumal über die Frage des Abends im Grunde bereits entschieden worden war. Berens hatte sich als Einziger beworben und war „von allen Funktionsträgern einstimmig als Oberbürgermeister-Kandidat nominiert worden“, so Czwikla. Somit war die offizielle Wahl des Ratsfraktionsvorsitzenden aus Wolbeck durch die anwesenden und damit stimmberechtigten Parteimitglieder am Donnerstagabend eine Formalie.

Berens nutzte vor dem Stimmgang noch einmal die Gelegenheit, um die Unterstützung seiner Mitstreiter zu werben. Bei seiner Vorstellung sprach er viele Themen des Wahlprogramms der Liberalen an. Beschlossen wurde das bereits Anfang des Jahres, in Reaktion auf die Corona-Krise hat die FDP eine Ergänzung hinzugefügt.

„ Münsters Charme und Lebensqualität stehen auf dem Spiel. Münsters Charme und Lebensqualität stehen auf dem Spiel. “ Jörg Berens

Ein wichtiger Punkt dabei ist naturgemäß die Wirtschaftspolitik. Um einen Weg aus der Krise zu finden „müssen wir den Mittelstand stärken“, so Czwikla. Die Gastronomie als besonders gebeutelte Branche müsse unterstützt werden, betonte Berens: „Münsters Charme und Lebensqualität stehen auf dem Spiel.“

Wichtig werde zudem das Thema Mobilität, „wir fordern ein Metrobussystem und ergänzende on-Demand-Angebote“, so Czwikla. Konkret bedeute das durchgehende Busspuren, eine schnellere Taktung und eine klimaneutrale Flotte „und das ist leider noch weit von dem entfernt, was Münster jetzt hat“, sagt der Kreisvorsitzende. Ein weiterer Schwerpunkt der Freien Demokraten ist zusätzlicher Wohnraum. „Wir fokussieren und auf Münster-Häger, weil dort die entsprechende Anbindung und die Flächen vorhanden sind“, so Czwikla.

Kritik an Haushaltsplanungen

Ein Thema, das im Laufe des Abends mehrfach zur Sprache kam: der Haushalt. Berens und Czwikla kritisieren die Planung und Priorisierung der schwarz-grünen Koalition, als Beispiel nennen sie die jüngst bekanntgewordene Kostenexplosion der geplanten Feuerwache 3 in Hiltrup.