Münster -

Von Doerthe Rayen

Geheimnisse gehören für Claudia Musolff zum Alltag. Die Restauratorin des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster ist manchmal erfolgreich, wenn sie sich auf die Suche nach kleinen und großen Geheimnissen in der Kunst macht. Oft muss sie sich allerdings in Geduld üben.