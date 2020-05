Das Gesundheitsamt rechnet damit, dass es zu einer zweiten Infektionswelle mit dem Corona-Virus kommen könnte. Bis es so weit ist, sollen stabile, längerfristige Strukturen geschaffen werden, die einem weiteren, mehrmonatigen Pandemie-Verlauf standhalten können. Das betonte die Verwaltung am Donnerstag im Sozialausschuss.

So ist geplant, zusätzliche Räumlichkeiten am Dahlweg anzumieten. Dort soll die neue „Fachstelle Pandemie“ untergebracht werden. „Ich gehe davon aus, dass uns Corona noch einige Monate beschäftigen wird“, betonte der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Norbert Schulte Kalthoff, in der Ausschusssitzung.

Nachverfolgung von Kontaktpersonen

Sollte es tatsächlich zu einer zweiten Welle kommen, dann würde der Nachverfolgung von Kontaktpersonen erneut eine zentrale Bedeutung zukommen. Das NRW-Gesundheitsministerium geht davon aus, dass für diese Nachverfolgung fünf Personen pro 20 000 Einwohner erforderlich wären. Für das münsterische Gesundheitsamt würde das einen zusätzlichen Bedarf von 80 Vollzeitstellen bedeuten. Die Behörde nutze die aktuell eher entspannte Lage, um unter anderem die Voraussetzungen für eine möglicherweise drastische Personalaufstockung zu schaffen, hieß es im Ausschuss weiter.

Ferner solle die IT ausgebaut werden. Zu Beginn der Pandemie war es laut Verwaltung zu Engpässen in den Verfahrensabläufen gekommen. So sei die Software im Gesundheitsamt anfangs nicht für die anfallende Datenmenge ausgelegt gewesen. Mit Blick auf eine mögliche zweite Corona-Welle soll die IT der Behörde weiter optimiert werden – zusammen mit dem Organisationsamt und dem IT-Dienstleister Citeq.