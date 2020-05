Verbrecherjagd statt Mahnwache: Landwirte sind Fahrraddieben auf der Spur

Zwei Vorfälle am Hauptbahnhof

Münster -

Drei Landwirte haben in der Nacht zu Samstag am münsterischen Hauptbahnhof gleich zwei Fahrraddiebstähle miterlebt. Eigentlich waren die Männer vor Ort, um an einer Mahnwache vor dem Wahlkreisbüro von Bundesumweltministerin Svenja Schulze teilzunehmen. Ein Dieb konnte dank des Engagements der Landwirte dingfest gemacht werden.