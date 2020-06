Ab sofort ist der Stadtwerke City-Shop in der Salzstraße für zwei Monate Ausleihstation für Lotte, das kostenlose Lastenrad für Münster. Lotte ist eins von vier Transporträdern, die die Initiative „Lasse – Dein Lastenrad für Münster“ an wechselnden Standorten gegen freiwillige Spenden verleiht. Bis zum 31. Juli kann Lotte laut einer Mitteilung der Stadtwerke im City-Shop in der Innenstadt abgeholt werden.

„Im City-Shop informieren sich täglich Münsteraner zur klimafreundlichen Mobilität. Mit dem Lastenrad-Verleih kommt jetzt noch ein wichtiger Baustein dazu“, betont Marcel Braulik, Leiter des City-Shops. „Mit diesem Angebot wollen wir eine Alternative zum Auto für Jedermann und -frau erlebbar machen, ganz bequem und zentral in der Innenstadt.“

"Klimafreundliche Mobilität"

Der Lastenrad-Verleih wird ehrenamtlich mit Unterstützung des ADFC Münsterland organisiert: „Mittlerweile sind Lastenräder in aller Munde und durch die aktuellen Kaufprämien sind sie auch in Münster vermehrt unterwegs. Mit unserem Verleih möchten wir diese praktische und klimafreundliche Mobilität auch den Menschen nahebringen, die sich kein eigenes Rad leisten können oder wollen“, sagt Steffen Schmidt von der Lasse-Initiative in der Pressemitteilung der Stadtwerke.

Wer Lotte (oder eines ihrer drei Geschwister Lasse, Lemmy und Mecky) ausleihen möchte, registriert sich unter www.lastenrad-ms.de . Online können verfügbare Termine direkt reserviert werden. Gegen Vorlage der Bestätigung kann das reservierte Lastenrad anschließend an der Verleihstation abgeholt werden. Die Leihe ist kostenlos, Spenden für das Projekt „Lasse - Dein Lastenrad für Münster“ sind aber herzlich willkommen.