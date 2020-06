Am Pfingstsonntag erblickte Safa Saleh das Licht der Welt. 3150 Gramm und 52 Zentimeter bringt die Kleine auf die Waage. Sie war bereits die Tausendste Geburt im St. Franziskus-Hospital in diesem Jahr. „Wir sind froh, dass wir auch in dieser Zeit das Vertrauen der werdenden Eltern genießen dürfen“, betonte Dr. Nikolaos Trifyllis, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Corona-bedingte Geburtenrückgänge im St. Franziskus-Hospital gebe es keine. „Es gibt derzeit zwar einige Verhaltensregeln, aber wir betreuen und unterstützen die Schwangeren selbstverständlich“, versicherte der Chefarzt. Vater Farhad Saleh durfte die Geburt seines ersten Kindes im Kreißsaal miterleben und im Anschluss seine Frau Arezo Mohammadzai und Tochter Safa besuchen.