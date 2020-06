Es tut sich was in Sachen Preußenstadion. Nach der Machbarkeitsstudie wurde der Architekten-Wettbewerb bereits in Angriff genommen. Für das „Once in a Lifetime“-Projekt, ein Stadionneubau im Bestand, hat die Sportbusiness-Unternehmensberatung CSight aus Hamburg einen Businessplan erarbeitet.