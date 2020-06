Trotz der geringen Zahl an Infizierten in der Stadt will die Stadtverwaltung vorerst am aufgelockerten Konzept der Aufstellung des Wochenmarktes festhalten. „Wie der Markt langfristig aussehen soll, darüber müssen wir spätestens im Herbst entscheiden“, sagte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. Unter Corona-Bedingungen bewähre sich vorerst die auseinander gezogene Aufstellung der Verkaufsstände auch auf dem Prinzipalmarkt und bis hin zum Landesmuseum.

„Über die Frage, wie der Markt auf Dauer gestaltet sein soll, wird nicht nur in der Politik, sondern auch in der Stadtverwaltung zusammen mit den Marktbeschickern diskutiert“, spielte Heuer auf den Vorstoß der SPD-Fraktion an, die neue Marktaufstellung so wie jetzt zu belassen. Gleichwohl sollen kurzfristig Details optimiert werden. Ab der kommende Woche soll der Bereich der Imbissstände neu geordnet werden um, so Heuer, die Aufenthaltsqualität für Kunden zu verbessern.Die Imbissstände waren zu Beginn der Pandemie zunächst ganz vom Wochenmarkt verbannt und dann teils wieder erlaubt worden.