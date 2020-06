„Wir bleiben, bis Svenja Schulze kommt“

Auf einem Plakat am Trecker steht demonstrativ: „Wir fordern den Rücktritt von Frau Svenja Schulze.“ Ganz so demonstrativ möchte sich die junge Landwirtin Saskia Kamphus aus Hopsten gegenüber unserer Zeitung nicht äußern: „Wir fordern, dass Frau Schulze mit uns spricht.“ Sodann schiebt sie hinterher: „Wenn sie nicht mit uns reden möchte, dann, ja dann sollte sie gehen.“

Saskia Kamphus ist Teil eines Teams, das seit dem 27. Mai – dem Tag der jüngsten Bauerndemo – an der Bahnhofstraße drei Trecker abgestellt hat und eine Mahnwache hält. In direkter Nähe befindet sich die Geschäftsstelle der münsterische SPD. Schulze, die jahrelang als münsterische SPD-Landtagsabgeordnete in der Geschäftsstelle ein Büro hatte und heute als Bundesumweltministerin in Berlin aktiv ist, ist für Deutschlands Landwirte zur Reizfigur geworden.

Warten auf die Ministerin

„Sie macht uns allein verantwortlich für das Artensterben“, wehrt sich Kamp­hus gegen die Kritik der Politikerin, andere Ursachen würden ausgeblendet, das sei nicht fair.

Also hat sich die junge Frau aus Hopsten, die in der Bewegung „Land schafft Verbindung“ aktiv ist, mit anderen Landwirte zu der spontanen Mahnwache entschlossen. „Wir bleiben hier, bis Frau Schulze vorbeikommt und mit uns redet.“

Die Trecker stehen an der Bushaltestelle, wo ansonsten unter anderem der Regionalbus S75 aus Bocholt hält. Das sei mit der Polizei so besprochen, versichern die Landwirte – und warten weiter auf die prominente SPD-Ministerin.