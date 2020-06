Alle wollen mit anpacken

„Wir sind jetzt in der Haupterntezeit“, sagt Erbeerbauer Burkhard Lütke-Laxen vom gleichnamigen Hof in Gelmer. Dank des guten Wetters der vergangenen Wochen sei die Ernte gut angelaufen, sagt auch Stephan Bäcker: „Es läuft gut, weil es bis jetzt keine Hitzeperioden gab, auch wenn der Regen natürlich fehlt.“ Dass die Erdbeeren in diesem Sommer wohl ein bisschen teurer bleiben als im vergangenen Jahr, liegt also nicht daran, dass es weniger Erdbeeren gibt – sondern an höheren Produktionskosten.

Wie schon die Spargelernte, ist auch die der Erdbeeren in diesem Jahr für die Bauern mit mehr Aufwand verbunden, als sonst. Dass viele Erntehelfer bereits vor einigen Wochen zum Beginn der Spargelernte eingeflogen werden mussten und für ihre Unterbringung strenge Vorgaben gelten, wirkt sich auch auf den Preis der Beeren aus. „Das Preisniveau ist ein bisschen höher als im vergangenen Jahr“, sagt Heike Lütke-Laxen.

1000 Euro mehr pro Arbeitskraft

Laura Jacobs, Sprecherin des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV), sagt: „Die Bauern müssen etwa 1000 Euro zusätzlich pro Arbeitskraft rechnen.“ Nicht nur für die Anreise sondern auch für mehr Unterkünfte, damit weniger Saisonkräfte zusammen untergebracht werden. „Gerade am Anfang war das sehr schwierig, auch, weil sich die Auflagen immer wieder verändert haben“, sagt Heike Lütke-Laxen. Ob die Betriebe die Vorgaben einhalten, werde regelmäßig kontrolliert, sagt Stephan Bäcker: „Das Ordnungsamt und Gesundheitsamt waren mehrfach bei uns.“ Die ausländischen Arbeiter müssten beispielsweise in festen Gruppen bleiben, sowohl auf dem Feld, als auch beim Essen in der Kantine.

Das die Erdbeerernte und -vermarktung trotz aller Widrigkeiten so gut funktionieren, hat auch mit der Hilfsbereitschaft aus dem eigenen Land zu tun. Zehn Arbeitskräfte hat die Agentur für Arbeit an den Hof Lütke-Laxen vermitteln können, darunter Studenten und Kurzarbeitende. Immer mehr Menschen sind in diesen Zeiten gerne selbst draußen auf dem Feld, wie die Bauern festgestellt haben: „Das Selbstpflücken ist sehr beliebt“, so Heike Lütke-Laxen. Die Abstandsregeln könnten auf dem Feld gut eingehalten werden, zudem gebe es, wie in Geschäften, ein Einbahnstraßensystem. Die entsprechenden Felder liegen an der Handorfer und Sprakeler Straße.