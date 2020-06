Ein Stundenplan in Corona-Zeiten ist eine komplizierte Angelegenheit: Wer sich davon ein Bild machen möchte, kann einen Blick auf die Internetseite der Erich-­Klausener-Realschule am Aasee werfen. Kostprobe: Die Termine der verbleibenden vier Unterrichtstage in den vier letzten Wochen des Schuljahres für die Klasse 5b.