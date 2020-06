Münster -

Die IHK Nord Westfalen in Münster rät den Städten und Gemeinden im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region, nicht zu versuchen, die absehbaren Steuerausfälle durch eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze auszugleichen. „Das wäre in jeder Hinsicht kontraproduktiv“, sagte IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer.