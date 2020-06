Elf Festnahmen in neuem schweren Fall von Kindesmissbrauch

Polizeipräsident Rainer Furth befürchtet, dass die couragierte Ermittlungsarbeit nur die Spitze des Eisbergs zutage gefördert habe. Doch die Widerlichkeit der entdeckten kinderpornografischen Filmsequenzen reiche aus, „um selbst erfahrenste Kriminalbeamte an die Grenzen zu bringen“. Die Polizei Münster hat im Rahmen eines bislang nur dreieinhalbwöchigen Ermittlungsverfahrens insgesamt elf Personen wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Sieben Beschuldige sitzen in Untersuchungshaft, darunter ein 27-jährige Münsteraner und seine 45-jährige Mutter.

Der Kinderhauser ist für Staatsanwalt und Polizei der Hauptbeschuldigte der abscheulichen Verbrechen. Dem Mann werden 15 Taten zur Last gelegt, die in einem Zeitraum von November 2018 bis Mai 2020 stattgefunden haben sollen. Der Münsteraner soll die Taten zum Teil per Video und auf Fotos dokumentiert und über das Darknet verbreitet haben. Die Mutter soll dafür ihre Gartenlaube in Kinderhaus zur Verfügung gestellt haben – „in dem Wissen, was dort passiert“, so Staatsanwalt Martin Botzenhardt.

Pressekonferenz am 6. Juni 2020 in Münster zu bundesweitem Missbrauchsfall

Foto: Gunnar A. Pier

Über den Stand der Ermittlungen berichteten (von links) Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, Kriminalhauptkommissar Joachim Poll, Polizeipräsident Rainer Furth und Pressesprecher Jan Schabacker.

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt bei der Pressekonferenz

Kriminalhauptkommissar Joachim Poll leitet die Ermittlungen.

Foto: Gunnar A. Pier

Polizei-Pressesprecher Jan Schabacker

Polizeipräsident Rainer Furth

Neben dem 27-jährigen Münsteraner und seiner Mutter sitzen fünf weitere Männer in Untersuchungshaft: ein 30-Jähriger aus Staufenberg bei Gießen, ein 35-Jähriger aus Hannover, ein 42-Jähriger aus Schorfheide, ein 43-Jähriger aus Kassel und ein 41-Jähriger aus Köln, der einzige Beschuldigte, der bislang wenige Aussagen gemacht hat.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sind vier der Männer dringend verdächtig, zwei minderjährige Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren schwer sexuell missbraucht zu haben. Der Zehnjährige ist der Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen Hauptbeschuldigten, gegen die die Polizei ebenfalls ermittelt. Der Fünfjährige ist der Sohn des Mannes aus Staufenberg. Auch ein zwölfjähriger Junge, der Neffe des Beschuldigten aus Kassel, soll mindestens von seinem Onkel missbraucht worden sein.