Mutter des Hauptverdächtigen hat als Erzieherin gearbeitet

Im Fall um den schweren sexuellen Missbrauch an Kinder werden immer mehr Details öffentlich. Am Sonntag wurde bekannt: Die Mutter des Verdächtigen soll bis zu ihrer Festnahme als Erzieherin gearbeitet haben. „Die Leitung der Kita wurde von uns informiert“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf Taten der 45-Jährigen im Kindergarten.

Münsters Polizeipräsident Rainer Furth befürchtet, dass die couragierte Ermittlungsarbeit nur die „Spitze des Eisbergs“ zutage gefördert hat. Doch die Widerlichkeit der entdeckten kinderpornografischen Filmsequenzen reiche aus, „um selbst erfahrenste Kriminalbeamte an die Grenzen zu bringen“. Die Polizei Münster hat im Rahmen eines bislang nur dreieinhalbwöchigen Ermittlungsverfahrens mit Hausdurchsuchungen in vier Bundesländern insgesamt elf Personen wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Zwei sind wieder frei, sieben Beschuldige sitzen in Untersuchungshaft, darunter ein 27-jähriger Münsteraner und seine 45-jährige Mutter. Den Verdächtigen drohen zum Teil langjährige Haftstrafen.

Das ist bislang bekannt

Der Mann aus Kinderhaus ist für Staatsanwalt und Polizei der Hauptbeschuldigte der abscheulichen Verbrechen. Dem Mann werden zunächst 15 Taten zur Last gelegt, die in einem Zeitraum von November 2018 bis Mai 2020 stattgefunden haben sollen. Der Münsteraner soll die Taten zum Teil per Video und auf Fotos dokumentiert und über das Darknet verbreitet haben. Die Mutter soll dafür ihre Gartenlaube in Kinderhaus zur Verfügung gestellt haben – „in dem Wissen, was dort passiert“, so Staatsanwalt Martin Botzenhardt.

Neben dem 27-jährigen Münsteraner und seiner Mutter (Vorwurf der Beihilfe) sitzen fünf weitere Männer in Untersuchungshaft: ein 30-Jähriger aus Staufenberg bei Gießen, ein 35-Jähriger aus Hannover, ein 42-Jähriger aus Schorfheide, ein 43-Jähriger aus Kassel und ein 41-Jähriger aus Köln. Er ist der einzige Beschuldigte, der wenige Aussagen gemacht hat. Die anderen schweigen. Gegen zwei weitere Personen wird konkret ermittelt. „Drei Opfer im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren sind bislang identifiziert“, sagt Botzenhardt.

Pressekonferenz am 6. Juni 2020 in Münster zu bundesweitem Missbrauchsfall 1/14 Über Ermittlungen in einem bundesweiten Missbrauchsfall informierten Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt und die Polizei am Samstag (6. Juni 2020) bei einer Pressekonferenz in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Über den Stand der Ermittlungen berichteten (von links) Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, Kriminalhauptkommissar Joachim Poll, Polizeipräsident Rainer Furth und Pressesprecher Jan Schabacker. Foto: Gunnar A. Pier

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt bei der Pressekonferenz am 6. Juni 2020 im Polizei-Bildungszentrum "Carl Severing" in Münster zu massenhaftem Kindesmissbrauch in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Kriminalhauptkommissar Joachim Poll leitet die Ermittlungen. Foto: Gunnar A. Pier

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt bei der Pressekonferenz am 6. Juni 2020 im Polizei-Bildungszentrum "Carl Severing" in Münster zu massenhaftem Kindesmissbrauch in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Beziehungen zwischen Tätern und Opfern

Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen sind vier der Männer dringend verdächtig, zwei minderjährige Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren schwer sexuell missbraucht zu haben. Der Zehnjährige ist der Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen Hauptbeschuldigten aus Münster, gegen die die Polizei ebenfalls ermittelt. Der Fünfjährige ist der Sohn des Mannes aus Staufenberg. Zwei weitere Beschuldigte stehen im Verdacht, zumindest an einem der Kinder schwere sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Auch ein zwölfjähriger Junge, der Neffe des Beschuldigten aus Kassel, soll mindestens von seinem Onkel missbraucht worden sein. Die Kinder sind nach Angaben der Polizei inzwischen in der Obhut der städtischen Jugendämter.

Das Opfer der meisten Missbrauchshandlungen ist nach Erkenntnissen der Ermittler der Zehnjährige aus Münster, an dem sich vor allem der 27-jährige Lebensgefährte der Mutter, aber auch vier andere Beschuldigte vergangen haben sollen. Die Taten Ende April in der Kleingartenanlage in Münster-Kinderhaus, wo auch der fünfjährige Junge aus Staufenberg gleichzeitig missbraucht wurde, sind teilweise gefilmt worden. Die Mutter hatte ihrem 27-jährigen Sohn den Schlüssel zur Gartenhütte überlassen und so den Missbrauch in Kauf genommen, heißt es.

27-Jähriger in Münsters City festgenommen

Im Zusammenhang mit den Festnahmen, die Mitte Mai mit der Verhaftung des 27-Jährigen in seinem Auto in der Innenstadt von Münster begannen, durchsuchten die Ermittler über ein Dutzend Objekte und stellten umfangreiches Beweismaterial, insbesondere elektronische Speichermedien, sicher. „Das alles ist hochprofessionell verschlüsselt worden“, sagt der Leiter der Ermittlungen, Joachim Poll.

Kompletter Serverraum im Keller

Im Kellerraum der Wohnung des Münsteraners in Kinderhaus trafen die Beamten auf einen komplett eingerichteten und klimatisierten Serverraum. Dort stand ein Schrank mit sieben Servereinheiten. Nach derzeitigem Stand ist von mehreren hundert IT-Asservaten und einem Speichervolumen von mehr als 500 Terabyte auszugehen. „Die gesamte Infrastruktur ist professionell passwortgeschützt beziehungsweise verschlüsselt“, sagt Poll. IT-Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW sind eingebunden, um Zugang zu noch verschlüsselten Daten zu bekommen. Die Bilder und Videos sind die einzigen Beweismittel, da die Beschuldigten – bis auf den Kölner – schweigen.

Reaktionen Münsters Polizeipräsident Rainer Furth zeigt sich wie alle Ermittler tief betroffen über die Fahndungsergebnisse. „Mir geht es in erster Linie um das Leid das Opfer“, sagte Furth. Die dreieinhalbwöchige Ermittlungsphase habe bislang zu elf Festnahmen und sieben Haftbefehlen geführt. „Viel zu selten bekommen wir Hinweise von aufmerksamen Menschen. Ich würde noch mehr Aufmerksamkeit wünschen, damit solche abscheuliche Verbrechen noch früher entdeckt oder verhindert werden können“, sagte Furth. Staatsanwalt Martin Botzenhardt dankte den Ermittlern für ihren unermüdlichen und engagierten Einsatz. Sie hätten es geschafft, Daten zu entschlüsseln, Beschuldigte zu ermitteln und Opfer zu identifizieren. Alle seien hochmotiviert, mögliche weitere Täter zu entdecken und Taten aufzuklären. Oberbürgermeister Markus Lewe hat mit Bestürzung auf den Missbrauchsfall in Münster reagiert. „Ich bin erschrocken, dass unsere Stadt offenbar Schauplatz solch schrecklicher Taten war. Stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt möchte ich mein tiefes Mitgefühl für die Kinder ausdrücken. Unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken sind bei den Kindern, die nun in sicheren Einrichtungen sind und dort umfassende professionelle Hilfe bekommen.“ ...

Gelöschte Festplatte lag in Zwischendecke

Als die Ermittler zum ersten Mal Mitte Mai die Gartenlaube der Mutter in Kinderhaus durchsuchten, entdeckten sie – in einer Zwischendecke versteckt – eine von dem 27-Jährigen gelöschte Festplatte. Experten der Polizei Münster gelang es, diese Daten wiederherzustellen. So wurde ein Videofilm wieder sichtbar, in dem der Münsteraner und drei weitere Beschuldigte die beiden fünf- und zehnjährigen Jungen schwer missbrauchen. „Sie können es sich nicht vorstellen. Vier Männer vergehen sich über Stunden an zwei Jungen“, zeigt sich Poll erschüttert. Die Männer wurden am selben Abend festgenommen.

IP-Adresse führte zum Hauptbeschuldigten

Wie sind die Beamten auf die Spur des 27-jährigen Münsteraners gekommen? Ausgangspunkt war ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt aus dem Jahr 2018. Eine unbekannte Person hatte damals über das Internet Dateien mit kinderpornografischem Inhalt angeboten. Die Fahnder konnten im April 2019 über viele Umwege eine IP-Adresse ermitteln, die Spur führte schließlich zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld. Der Beschuldigte war dort als IT-Techniker für die Steuerung der Biogasanlage tätig.

Bei der Wohnungsdurchsuchung in Münster stellte die Polizei umfangreiche Mengen an Datenträgern sicher, die alle mit einer professionellen Verschlüsselungstechnik gesichert waren. Mitte Mai gelang es nach zahlreichen Entschlüsselungsversuchen endlich, einen der sichergestellten Laptops zu dechiffrieren. Auf der Festplatte fanden sich zahlreiche Dateien, in denen zu sehen ist, wie der zehnjährige Junge im häuslichen Umfeld des Beschuldigten missbraucht wird. Zwei Tage später wurde der Mann festgenommen. Der Junge kam direkt in die Obhut des Jugendamtes der Stadt Münster.

Jugendamt hatte Kontakt zu Familie Nach bisherigen Erkenntnissen der Stadt Münster ist die Familie eines der Opfer den städtischen Behörden aus den Jahren 2015 bis 2016 bekannt, weil der soziale Kindsvater wegen des Besitzes und des Vertriebs pornografischer Daten aufgefallen sei. In dieser Zeit hatte das Jugendamt Kontakt zu der Familie, bestätigte die Stadt am Samstagnachmittag. Im Jahr 2015 habe das Familiengericht nach einer Befassung mit dem Fall keinen Anlass gesehen, das Kind aus der elterlichen Verantwortung zu nehmen. Oberbürgermeister Markus Lewe erklärte: „Eine Bewertung können wir erst vornehmen, wenn die Faktenlage dafür ausreichend geklärt ist.“ Der Fall zeige in erschreckender Weise, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern und die Brutalität der Täter viel größere Dimensionen habe, als noch vor wenigen Jahren allgemein bekannt gewesen sei. (rr) ...

27-Jähriger ist vorbestraft

Der 27-jährige Münsteraner ist vorbestraft, „nicht aber wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern“, so Botzenhardt. Das Jugendschöffengericht Münster verurteilte ihn 2016 wegen des öffentlichen Zugänglichmachens und des Besitzes kinderpornografischer Schriften zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Damals war ihm aufgegeben worden, eine Therapie für die offensichtlich bestehenden pädophilen Neigungen fortzusetzen. „Dieser Auflage kam er nach. Der Bewährungshelfer hatte dem Beschuldigten eine vertrauensvolle Zusammenarbeit attestiert“, sagt Chefermittler Poll.

Das Schöffengericht verurteilte ihn dann ein Jahr später, 2017, ein zweites Mal wegen öffentlichen Zugänglichmachens kinderpornografischer Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren, deren Vollstreckung ebenfalls auf Bewährung ausgesetzt wurde. Die dieser Verurteilung zugrunde liegenden Taten hatte der 27-Jährige nicht während der ersten Bewährungszeit begangen, sondern bereits vor der ersten Verurteilung. Wieder sollte er sich in Therapie begeben, wieder kam er der Auflage nach. Nun droht ihm eine Haftstrafe von über zehn Jahren.