Über 2000 demonstrieren gegen Rassismus

Münster -

Weltweit protestieren Menschen gegen Rassismus nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis starb. Am Samstag demonstrierten auch in einigen NRW-Städten Menschen gegen Rassismus. In Münster kamen weit mehr Teilnehmer zum Schlossplatz, als die Veranstalter erwartet hatten.