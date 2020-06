Der Alarm eines Rauchwarnmelders hat am Sonntagmorgen einer fünfköpfigen Familie in Münster das Leben gerettet. Laut einer Mitteilung der Feuerwehr, wurde ein Familienvater am Morgen durch das Signal eines Rauchwarnmelders geweckt. Sofort habe er einen deutlichen Brandgeruch wahrgenommen. Der Mann schaffte seine Frau sowie seine drei kleinen Kinder ins Freie und brachte die Familie bei Nachbarn unter.

Gegen 8.30 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, schon auf der Anfahrt zur Prins-Claus-Straße war laut der Mitteilung der Feuerwehr eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging in das Gebäude und konnte den Brand im Küchenbereich des Erdgeschosses schnell unter Kontrolle bringen.

Gebäude ist vorerst unbewohnbar

Aufgrund der immensen Rauchentwicklung entstand jedoch erheblicher Sachschaden, das gesamte Gebäude ist aufgrund dessen vorläufig nicht bewohnbar. Die Feuerwehr Münster war mit 26 Einsatzkräften etwa eine Stunde im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Polizei.